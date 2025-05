Chris Brown è stato arrestato per lesioni personali gravi | Ha spaccato una bottiglia di tequila in testa a un produttore musicale in un nightclub

Chris Brown è stato arrestato stamattina, giovedì 15 maggio, al Lowry Hotel di Manchester, nel Regno Unito. Il rapper è accusato di lesioni personali gravi per aver aggredito un produttore musicale con una bottiglia in un nightclub, due anni fa. L’artista, accompagnato dalle forze dell’ordine, si è recato in una stazione di polizia per essere interrogato, poche ore dopo il suo arrivo all’aeroporto di Manchester con un jet privato, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun. Le accuse si riferiscono a un incidente avvenuto nel febbraio 2023, in cui Brown avrebbe ferito con un colpo di bottiglia di tequila (“senza alcun motivo apparente”, come riportano gli investigatori) il produttore musicale Abe Diawal alla discoteca Tape, nel quartiere londinese di Mayfair. Il produttore, nella sua denuncia, ha affermato che Chris Brown lo ha colpito precisamente in testa con una bottiglia due o tre volte e poi lo ha colpito con pugni e calci mentre giaceva a terra. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

