Chris Brown arrestato nel Regno Unito | “Ha colpito un produttore con una bottiglia”

Chris Brown è stato arrestato nel Regno Unito dopo un incidente avvenuto due anni fa, quando avrebbe colpito un produttore con una bottiglia in un nightclub londinese. L'artista è stato fermato in un hotel di Manchester, suscitando clamore e preoccupazione tra i fan. Scopri di più sui dettagli di questa vicenda.

Chris Brown arrestato: «Ha spaccato una bottiglia di tequila in testa a un uomo». Il pestaggio di Rihanna e l'arresto per stupro

