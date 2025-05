Chiusura anticipata Tar boccia ricorso

Il 30 maggio di un anno fa, Piazza Garibaldi è stata teatro di un tragico accoltellamento che ha portato alla morte di un giovane di 22 anni e ha ferito altre tre persone. Questo drammatico evento ha spinto il sindaco Massimiliano Ciarpella a firmare un'ordinanza per tutelare la sicurezza nella centralissima area.

Un accoltellamento finito nel sangue, un ragazzo di 22 anni deceduto, altre tre persone ferite: il tragico fatto accadeva un anno fa, il 30 maggio, nella centralissima Piazza Garibaldi. Un episodio che aveva indotto il sindaco Massimiliano Ciarpella a firmare una ordinanza di tutela della sicurezza con cui si disponeva la chiusura anticipata a mezzanotte per tutto il mese di giugno, poi stato rinnovata anche a luglio, per le attività che insistono su una porzione di Piazza Garibaldi dove si erano consumati episodi di violenza. Prima di questi provvedimenti sindacali, inoltre, era stata emessa un’ordinanza del Questore che aveva disposto la temporanea chiusura totale di un esercizio commerciale ai sensi dell’art.100 del T.U.L.P.S. (per motivi di ordine pubblico). Avverso il provvedimento sindacale era stato presentato ricorso al Tar da parte di un’attività commerciale e "il Tar con propria sentenza, ha rigettato il ricorso e la richiesta di danni" fa sapere il sindaco Ciarpella. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiusura anticipata, Tar boccia ricorso

