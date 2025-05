Chiusa per problemi di staticità la scuola media di Montescudaio il sindaco scrive al governatore Giani

Scuola media di Montescudaio chiusa per problemi di staticità. Il sindaco Loris Caprai scrive al governatore Eugenio Giani e all’assessore Alessandra Nardini per aggiornare sulla situazione dell’Istituto Comprensivo 'Italo Griselli', che attualmente accoglie 90 alunni. La lettera evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire la sicurezza e il futuro della scuola.

Una lettera inviata dal sindaco di Montescudaio Loris Caprai al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all'assessore regionale Alessandra Nardini per informare sullo stato dell'arte della chiusura della scuola media dell'Istituto Comprensivo 'Italo Griselli', che ospita 90 alunni.

