Chiudi la bocca L’abusiva aggredisce la troupe tv | ecco cosa è successo

La donna ha aggredito verbalmente e fisicamente l'inviata di Fuori dal Coro: ecco cosa è successo a Bari 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Chiudi la bocca". L’abusiva aggredisce la troupe tv: ecco cosa è successo

Approfondimenti da altre fonti

"Chiudi la bocca". L’abusiva aggredisce la troupe tv: ecco cosa è successo

Come scrive msn.com: La maleducazione, l’aggressività e le minacce sono tre aspetti che, sempre più spesso, contraddistinguono gli occupanti abusivi. La trasmissione Fuori dal Coro, condotta in prima serata da Mario Giord ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Decesso in casa: ecco cosa fare se viene a mancare un proprio caro

Cosa fare quando muore un congiunto in casa? Naturalmente si può restare spiazzati dal dolore della perdita, ma ci sono alcune incombenze anche di carattere burocratico, che dobbiamo mettere in atto proprio in un momento difficile.