CHINA WAVE | La Nuova Frontiera del Menswear Cinese Conquista Pitti Uomo 108

e innovazione. La mostra CHINA WAVE celebra l'emergere di talenti cinesi, portando un ventaglio di stili audaci e reinterpretazioni uniche nel panorama del menswear. La Fortezza da Basso diventa il palcoscenico per una fusione di influenze culturali, ispirando un dialogo tra moda e identità in continua evoluzione.

La Fortezza da Basso si prepara ad accogliere nuovamente la creatività cinese contemporanea con CHINA WAVE, uno degli appuntamenti più attesi di Pitti Uomo 108. Un'occasione imperdibile per scoprire come il design cinese stia ridefinendo i codici dell'eleganza maschile globale, combinando tradizione millenaria e visione ultramoderna. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - CHINA WAVE: La Nuova Frontiera del Menswear Cinese Conquista Pitti Uomo 108.

La Nuova Frontiera

Nuova frontiera - Kruscev e Kennedy

Non propaganda ma suggestione: videogiochi, nuova frontiera del soft power cinese

Una lingua come l'inglese mescolato al cinese nell'800

