Chieti lavori a piazza Garibaldi | il mercato del martedì si sposta alla Villa Comunale

A partire da martedì prossimo, il mercato settimanale di Chieti si sposterà temporaneamente alla Villa Comunale per consentire la riqualificazione di Piazza Garibaldi. La decisione, comunicata con un’ordinanza del sindaco, punta a liberare l’area per dare avvio ai lavori necessari. I cittadini possono quindi continuare a beneficiare dell’offerta del mercato in una nuova location.

In vista della riqualificazione di piazza Garibaldi, a partire da martedì prossimo il mercato settimanale verrà temporaneamente trasferito alla Villa Comunale. La decisione è stata formalizzata con un'ordinanza del sindaco e del settore competente. «Liberare la piazza per fare spazio ai lavori.

