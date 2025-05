È arrivato il 14 maggio a Parma il tour di presentazione del documentario “Di Cosa Vive L’Italia?”, realizzato da Adecco in collaborazione con Will Media per esplorare le eccellenze del mondo del lavoro italiano attraverso la voce di cinque imprese, tra cui il Gruppo Chiesi, azienda del. 🔗Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Chiesi protagonista della presentazione del documentario “Di Cosa Vive L’Italia?” di Adecco