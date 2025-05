Chiesa | Leone XIV nomina primo vescovo in Perù

Papa Leone XIV ha effettuato la sua prima nomina episcopale, designando padre Miguel Ángel Contreras Llajaruna come vescovo ausiliare della diocesi di Callao, in Perù. Questo annuncio, comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, segna un passo significativo per la Chiesa in terra peruviana e sottolinea l'impegno del Pontefice verso la missione pastorale.

Città del Vaticano (Vaticano), 15 mag. (LaPresse) – Prima nomina episcopale di Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Callao (Perú) padre Miguel Ángel Contreras Llajaruna, vicario episcopale per la Vita Consacrata della diocesi di Callao e Superiore del Distretto América del Sur dei Padri Maristi, assegnandogli la Sede titolare di Babra. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chiesa: Leone XIV nomina primo vescovo, in Perù

