Chiellini Juve, l’ex capitano avrà un ruolo cruciale: tutti i dettagli sul futuro in bianconero dell’ex capitano. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Giorgio Chiellini alla Juventus. I vertici di Exor pensano a un ruolo sempre più cruciale per l’attuale Head of Football Institutional Relations. L’ex difensore bianconero potrebbe rilevare il ruolo del dimissionario Calvo ma soprattutto lavorare a stretto contatto con Giuntoli rappresentando un anello di congiunzione tra le varie aree dirigenziali. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

Chiellini Juve, l'ex capitano avrà un ruolo cruciale: dal ruolo in Federcalcio al lavoro a stretto contatto con Giuntoli. Definito il piano del club bianconero