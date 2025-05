chiara poggi pudica alberto guardava cose porno le gemelle cappa i verbali sulla cugina e il movente poi svanito di stasi

Garlasco (Pavia) – Non è Paola, che ha spedito un sms a un amico per dire, forse, di “avere incastrato Stasi”, ma la gemella Stefania, l’unica a comparire, una sola volta, nella monumentale documentazione sul delitto di Garlasco. L’unica le cui dichiarazioni sono servite alla parte civile, ovvero ai genitori di Chiara Poggi, per indicare un sospetto nei confronti di Alberto Stasi. E proprio sul tema meno chiaro di tutto il procedimento: il movente. A occuparsi di Stefania è l a sentenza d’appello del 2010 che conferma l’assoluzione per Stasi. Il super testimone e gli sms delle gemelle Cappa, l’intreccio dei misteri a Garlasco. “Un martello da carpentiere l’arma del delitto” “La teste Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, aveva solo ricordato che sua cugina l’aveva informata che Stasi ‘guardava cose pornografiche’ senza esprimere alcun giudizio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

