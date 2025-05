Chiara Petrolini resta ai domiciliari lo decide la Cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso che Chiara Petrolini, 22enne di Traversetolo accusata dell'omicidio dei suoi due neonati, rimarrà agli arresti domiciliari. La decisione sottolinea che le condizioni che hanno portato a tali efferati delitti non sono più presenti e non possono ripetersi. La misura riflette attenzione verso la sua situazione attuale.

Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due figli neonati nel giardino di casa, resterà agli arresti domiciliari. La Corte di Cassazione ha confermato la misura, spiegando che le condizioni che portarono ai delitti non sono più presenti né ripetibili. Tuttavia, i giudici sottolineano la “spietata determinazione criminale” e la “capacità mistificatoria” della giovane, che ha nascosto entrambe le gravidanze al padre dei bambini e alla famiglia. Archiviata intanto la posizione dei genitori. Domani l’udienza preliminare a Parma. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Chiara Petrolini resta ai domiciliari, lo decide la Cassazione

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.