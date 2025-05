Chiara Petrolini resta ai domiciliari il cortocircuito della Cassazione nelle motivazioni | Reati non ripetibili ma determinazione criminale non comune

Chiara Petrolini rimane ai domiciliari, in un caso che ha sollevato interrogativi giuridici. La Cassazione ha evidenziato un cortocircuito tra la gravità dei reati, definiti non ripetibili, e una personalità con una determinazione criminale non comune. La giovane è accusata di omicidio e soppressione di cadavere per la tragica vicenda dei suoi neonati sepolti in giardino.

La ragazza è accusata di omicidio e soppressione di cadavere Come si sa già, Chiara Petrolini è rimasta ai domiciliari: niente carcere per la 22enne accusata di aver sepolto in giardino nella sua villetta a Vignale di Traversetolo i suoi due neonati. La ragazza è accusata di omicidio e soppressione di cadavere.

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.