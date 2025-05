Chiara Petrolini | oggi l' udienza preliminare davanti al Gup

Oggi, venerdì 16 maggio, si tiene l'udienza preliminare di Chiara Petrolini davanti al Gup Gabriella Orsi, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Parma. Nel frattempo, sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, che il 25 febbraio ha annullato le precedenti decisioni.

Chiara Petrolini, domani l'udienza preliminare.

U casu Chiara Petrolini: Un dramma familiale è e so cunsequenze ghjuridiche

La Corte di Cassazione conferma gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso i suoi neonati.

Perché Chiara Petrolini non va in carcere e resta ai domiciliari, le motivazioni della Cassazione

Secondo i giudici, il contesto in cui tutto sarebbe successo – una rete di relazioni, una quotidianità difficile da sorvegliare – oggi non ci sia più, e che i domiciliari bastino a evitare che possa a

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.