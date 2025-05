Chiara Petrolini avrebbe una "elevatissima capacità mistificatoria ed una non comune determinazione criminale" ma "i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili" e, per questo, resterà ai domiciliari e non andrà in carcere. Lo scrivono. 🔗Leggi su Today.it

© Today.it - Chiara Petrolini non andrà in carcere: "Determinazione criminale non comune, ma non può ripetere il reato"