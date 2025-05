Chiara Petrolini ai domiciliari nonostante i neonati uccisi la sentenza della Cassazione | niente carcere

Chiara Petrolini, accusata dell'omicidio dei suoi neonati, rimane ai domiciliari nonostante la gravità dei reati. La Corte di Cassazione ha deciso che non sussiste il rischio di "reiterazione delle condotte", permettendo così alla donna di continuare a scontare la pena lontano dal carcere, suscitando dibattiti e polemiche sull'interpretazione della giustizia.

Per i giudici della Corte di Cassazione Chiara Petrolini può restare agli arresti domiciliari perché non c'è pericolo di "reiterazione delle condotte"

Cassazione: 'Domiciliari Petrolini perché reati irripetibili'

Da msn.com: "I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili".

Neonati sepolti e uccisi a Parma, Chiara Petrolini ai domiciliari: ecco perché, motivazioni Cassazione

msn.com scrive: Le motivazioni della sentenza dello scorso 25 febbraio: "Reati non ripetibili". Ma dalla ragazza una "non comune determinazione criminale" “I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza ...

Chiara Petrolini, per la Cassazione ha una “determinazione criminale non comune"

Si legge su informazione.it: La posizione dei genitori di Chiara Petrolini, la 21enne di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, è stata archiviata perché non erano a conoscenza dei fatti. Dagli e ...

Neonati morti a Parma - Procura chiede carcere per Chiara Petrolini

La Procura di Parma ha chiesto il carcere per Chiara Petrolini, la madre 21enne dei due neonati, sepolti nella casa dei suoi genitori a Traversetolo in provincia di Parma.