Chiara Petrolini ai domiciliari | Non può ripetere i reati

Chiara Petrolini rimarrà agli arresti domiciliari, poiché i giudici della prima sezione di Cassazione hanno stabilito che i reati a lei addebitati si sono verificati in condizioni non più ripetibili. Questa decisione riflette la volontà di garantire la tutela sociale e la sicurezza, prevenendo il rischio di reiterazione degli stessi comportamenti illeciti.

Chiara Petrolini può rimanere agli arresti domiciliari perchè "i fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti nè ripetibili". E' con queste parole che i giudici della prima sezione di Cassazione hanno motivato la conferma degli arresti domiciliari per. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Chiara Petrolini ai domiciliari: "Non può ripetere i reati"

