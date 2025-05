ChiantiBanca utile netto di 33 milioni Significativo anche l’incremento dei soci

ChiantiBanca ha chiuso il bilancio 2024 con un utile netto di oltre 33 milioni di euro, segnando un anno di crescita significativo, anche nel numero dei soci. L'assemblea, svoltasi alla Stazione Leopolda di Firenze, ha visto la partecipazione di quasi duemila soci, che hanno applaudito i risultati raggiunti.

AREZZO L'assemblea dei soci di ChiantiBanca ha approvato all'unanimità il bilancio 2024 chiuso con un utile netto di oltre 33 milioni. Lo ha fatto nel corso di un'assemblea da ricordare, svoltasi alla Stazione Leopolda di Firenze, dove quasi duemila soci (fra presenti e deleghe) hanno espresso grande apprezzamento per i risultati conseguiti. Nell'evidenziare il sensibile miglioramento di tutti i più significati indicatori, sono stati particolarmente apprezzati i dati relativi all'utile netto cumulato fatto registrare nell'ultimo triennio (oltre 110 milioni, che diventano oltre 140 allargando al quinquennio) che ha ribadito lo stato di salute di ChiantiBanca rimarcandone la crescita e il rafforzamento patrimoniale. Importante l'incremento del numero di soci sia lato banca (oltre 33.500 soci, quinta Bcc a livello italiano: a inizio 2019 erano 26.

