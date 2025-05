Chi vincerà Amici 24? Il talent, condotto da Maria De Filippi, andrà in onda domenica 18 maggio 2025 e non sabato, a causa della finale dell’ Eurovision Song Contest. Scopriamo insieme chi alzerà il trofeo tra i cinque finalisti, secondo l’Intelligenza Artificiale e i social, e prenderà il posto della vincitrice dello scorso anno, Sarah Toscano. Chi vincerà Amici 24 secondo l’IA. Sono cinque i finalisti di Amici 2025: per il canto Antonia e Trigno, per il ballo Alessia, Francesco e Daniele. Un nome è lo strafavorito secondo l’ Intelligenza Artificiale. Abbiamo infatti chiesto di incrociare alcuni dati: follower sui principali social (Tiktok e Instagram), classifiche di gradimento delle ultime puntate, viralità su twitter. Questo perché nella finale a decidere sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. 🔗Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Chi vincerà Amici 24? I dati social, le previsioni dell’Intelligenza Artificiale, gli ascolti e i voti del pubblico