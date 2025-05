Chi vince Amici 2025 secondo i bookmakers ecco le quote dei finalisti e i pronostici sul vincitore assoluto e per ogni categoria

Scopri chi potrebbero essere i vincitori di Amici 2025 secondo le quote dei bookmakers! I finalisti, Antonia, Alessia, Daniele, TrigNO e Francesco, si sfideranno nella finale di domenica 18 maggio 2025, in diretta su Canale 5. Analizziamo le previsioni e i pronostici per identificare il possibile trionfatore di questa edizione.

I finalisti di Amici 2025 fra cui si nasconde il vincitore sono Antonia, Alessia, Daniele, TrigNO, Francesco La finale di Amici 2025 si terrà domenica 18 maggio 2025 in diretta tv in prima serata su Canale 5 e grazie alle quote dei bookmakers possiamo provare a dire in anticipo chi è il favor 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi vince Amici 2025 secondo i bookmakers, ecco le quote dei finalisti e i pronostici sul vincitore assoluto e per ogni categoria

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Amici 2025, chi vincerà la finalissima? I voti dei professori, polemiche per l’eliminazione di Nicolò

alphabetcity.it scrive: La finale di Amici 2025, programmata per domenica 18 maggio, si avvicina: chi sarà il vincitore del talent show?

Amici 2025, chi vince la categoria canto secondo gli scommettitori: TrigNO in rimonta

Lo riporta it.blastingnews.com: La vittoria di Antonia tra i cantanti non sarebbe così scontata come un tempo, Sisal ad esempio quota TrigNO a 2,75 e Antonia a 3,25 ...

Amici 24, chi vincerà (secondo i professori). Antonia in lacrime

Secondo dilei.it: La finale di Amici 24 si avvicina e i professori svelano chi vincerà secondo loro, scatenando le lacrime di Antonia.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amici 24: Anticipazioni e Ospiti della Puntata del 26 Gennaio 2025

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, alle ore 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di " Amici 24 " condotta da Maria De Filippi.