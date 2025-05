Chi sono le Remember Monday gruppo in gara per la Gran Bretagna all’Eurovision

I Remember Monday sono un vivace gruppo pop emerso nel panorama musicale grazie alla loro partecipazione a The Voice UK nel 2019. Questa sera, rappresenteranno con orgoglio la Gran Bretagna all'Eurovision Song Contest, dove competono per conquistare la finale del 17 maggio insieme a grandi nomi come Italia, Francia, Spagna, Germania e Svizzera.

Remember Monday è un gruppo pop che si è fatto conoscere con la partecipazione a The Voice Uk nel 2019 e che stasera vedremo all' Eurovision Song Contest in gara per la Gran Bretagna, paese che insieme all 'Italia, Francia, Spagna, Germania e Svizzera accederà direttamente alla finale di sabato 17 maggio. Remeber Monday in gara all'Eurovision: il successo a The Voice Uk. Lauren Byrne, Holly-Anne Hull e Charlotte Steele, cresciute nella contea del Surrey, dove si conoscono nel 2013 al college, debuttano nel panorama musicale nel 2018, quando dopo aver provato le esperienze soliste decidono di formare un gruppo che porta un nome curioso. Remember Monday è un omaggio all'inizio del loro percorso, quando le ragazze erano solite prendere lezioni di musica il lunedì. L'anno successivo (2019), partecipano a The Voice Uk, dove presentano alle Blind Audition il brano di Seal, Kiss From A Rose con la performance che apre le porte all'ingresso nel team di Jennifer Hudson.

