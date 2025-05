Chi sono i Katarsis band che rappresenta la Lituania all’Eurovision 2025

I Katarsis sono un'emergente band rock lituana che si prepara a rappresentare il loro paese all'Eurovision 2025. Famosi per il loro successo estivo del 2021 con "Vasara Galvoj Minoras", certificato disco d'oro, tornano sulla scena con il nuovo brano "Tavo Akys", pronti a conquistare il pubblico europeo.

Il gruppo rock dei Katarsis in gara all ‘Eurovision, ha raggiunto il successo nell’estate 2021 con il brano Vasar? galvoj minoras, che ha ottenuto il disco d’oro e superato i 2 milioni e mezzo di stream. Katarsis, band in gara per la Lituania all’Eurovision con “Tavo Akys”. Stasera la band lituana si esibirà durante la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest in diretta a partire dalle 21 su Raidue. Gruppo fondato da Lukas Radzevi?ius nel 2020 del quale fanno parte anche Emilija Kandratavi?i?t?, Alanas Brasas e Jok?bas Andriulis, pubblica nel 2020 il singolo Vasar? galvoj minoras. Il brano riscuote successo dopo un anno dalla release avvenuta nel mese di ottobre, divenendo una super hit nell’estate successiva con diverse settimane di permanenza nella top 10 del paese baltico. Rasa, Des (entrambi del 2022), Lap? šlamesiai išblašk? mieg??da e B?si del 2023 sono i singoli che anticipano la pubblicazione dell’ep di debutto Dausos. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi sono i Katarsis, band che rappresenta la Lituania all’Eurovision 2025

Se ne parla anche su altri siti

Katarsis all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti della Lituania

Lo riporta dilei.it: All’Eurovision Song Contest 2025 la Lituania sarà rappresentata dai Katarsis, che porteranno sul palco della St. Jakobshalle di Basilea la canzone Tavo Akys, traducibile in italiano con I ...

Chi sono i Katarsis, il gruppo post-rock dell’Eurovision 2025

Da notiziemusica.it: Tra i pochi esponenti di questo genere musicale, spiccano per molti appassionati i Katarsis, gruppo musicale lituano pronto a sorprendere il pubblico eurovisivo. Scopriamo insieme alcune curiosità su ...

Chi sono i Katarsis, il gruppo post-rock dell’Eurovision 2025

Riporta msn.com: Chi sono i Katarsis: membri e carriera I Katarsis sono ... decide di formare una nuova band. Il successo per la nuova formazione lituana è immediato, grazie soprattutto al brano Vasara galvoj ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Out for Summer Radio 76 è il nuovo brano della band pop punk!

Radio 76 è il nuovo singolo degli Out For Summer uscito il 27 Novembre sotto etichetta Be Next Music e distribuzione Sony Music Italy.