Ieri la trasmissione Chi l’ha visto ha mandato in onda un filmato che vede Stefania Cappa e Alberto Stasi abbracciarsi nella caserma dei carabinieri, quattro giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco. «Non mi lasciano in pace» dice la cugina di Chiara Poggi. «Neanche a me» dichiara Stasi.?Stefania Cappa poi chiede a Stasi: «Chiara come era?». «Era pancia in giù sulle scale e proprio un flash, poi sono scappato via», dice il giovane.? Il filmato e le nuove scoperte dal martello all’sms di una delle gemelle Cappa. Stasi fu poi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a 16 anni di reclusione, pena che sta finendo di scontare. A marzo però è stato riaperto il caso, in un fascicolo che ora ha come unico indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Ieri, dopo alcune perquisizioni, è stato trovato un martello nel canale di Tromello, vicino a una casa di corte della famiglia di Stefania e Paola Cappa, le due cugine della vittima, finora non indagate ma più volte finite nelle precedenti indagini con tanto di testimoni che poi avevano ritrattato la loro versione dei fatti. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Chi l’ha visto, l’abbraccio tra Stefania Cappa e Alberto Stasi. La cugina di Chiara Poggi: «Non mi lasciano in pace» – Il video