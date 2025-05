Nella serata del 14 maggio 2025 è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto con la conduzione di Federica Sciarelli. Durante l’episodio dello show televisivo si è parlato di due casi molto noti della cronaca nera italiana. Si tratta del caso di Garlasco e di quello sulla morte di Liliana Resinovich. Caso Garlasco, trovata l’arma del delitto?. Dopo 18 anni il Caso di Garlasco approda nuovamente a un punto cruciale. Nella mattina del 14 maggio 2025, infatti, gli inquirenti hanno proceduto a diverse perquisizioni in casa di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due suoi amici all’epoca dei fatti. Ma, come raccontato a Chi l’ha visto, nelle indagini sono stati impiegati anche dei vigili del fuoco: “Hanno dragato questo canale”. L’inviato della trasmissione televisiva ha anche rivelato cosa sarebbe stato rinvenuto nel letto del canale, che si trova a Tromello, villaggio vicino a Garlasco: “Sarebbe stato trovato un martello in fondo a questo canale”. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto, di cosa si è parlato ieri sera: il clamoroso ritrovamento a Garlasco