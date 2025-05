chi erano le suffragette le donne che lottarono per il diritto di voto alle donne

Le suffragette sono passate alla storia come le protagoniste di una battaglia epocale: quella per il diritto di voto alle donne. Coraggiose, determinate e spesso disposte a rischiare tutto per la loro causa, queste attiviste hanno segnato un punto di svolta nella lotta per l’uguaglianza di genere, cambiando per sempre la storia dei diritti civili in molti paesi del mondo. Ma come nasce questo nome così particolare? Il termine “suffragette” trova la sua origine nel Regno Unito all’inizio del Novecento, come forma dispregiativa usata dalla stampa per indicare le militanti della Women’s Social and Political Union (WSPU), fondata nel 1903 da Emmeline Pankhurst e dalle sue figlie. Il nome deriva da “suffrage”, ovvero suffragio, il diritto di voto. L’obiettivo del gruppo era semplice ma rivoluzionario, ossia ottenere il voto per le donne britanniche in un’epoca in cui questo diritto era riservato esclusivamente agli uomini. 🔗Leggi su Cultweb.it

