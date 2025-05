chi era stefania camboni la 58enne uccisa a coltellate a fregene

Fiumicino, 15 maggio 2025 – È stata accoltellata in casa con 15 fendenti, poi coperta con dei cuscini e abbandonata in una pozza di sangue. È scattata la ricerca in tutto il litorale romano dell’omicida di Stefania Camboni, la donna di 58 anni trovata morta in un villino a Fregene. “Era una persona tranquilla”, raccontano i vicini di casa. Ecco chi era la vittima di quello che si sta configurando come l’ennesimo femminicidio. Chi era Stefania Camboni. Aveva 58 anni Stefania Camboni, vedova con due figli grandi. Uno dei due – Francesco, che lavora come guardia giurata – abita in un altro appartamento della villa insieme alla moglie: è stato lui a scoprire il cadavere della mamma intorno alle 7.20 di questa mattina. La sua testimonianza è stata raccolta questa mattina dagli inquirenti, che hanno sentito anche la moglie e il fratello. 🔗Leggi su Quotidiano.net

