chi è tommy paul l avversario di sinner che una volta ha sconfitto il n 1

Tommy Paul, talentuoso tennista statunitense, sarà l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025. Con tre vittorie a favore del giovane azzurro in quattro incontri, Paul rappresenta una sfida insidiosa, avendo già sconfitto un numero 1 ATP nella sua carriera. Il loro quinto incontro promette emozioni forti e un tennis di alto livello.

Sarà lo statunitense Tommy Paul l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: si tratterà del quinto incrocio tra i due, con l'azzurro che è in vantaggio per 3-1 nei precedenti, con l'unica sfida sulla terra battuta outdoor vinta dal numero 1 ATP a Madrid nel 2022. Nella stessa stagione, però, è arrivata anche l'unica vittoria di Paul contro l'azzurro, giunta agli ottavi d Eastbourne, sull'erba. Nel 2023, invece, i due si sono incrociati soltanto in Canada, con Sinner vittorioso in semifinale nell'ATP Masters 1000 nordamericano. Nella scorsa stagione, invece, i due si sono affrontati negli ottavi di finale degli US Open, ed in quell'occasione Sinner vinse in tre partite: l'azzurro ha vinto gli ultimi 5 set giocati contro Paul e, nel complesso, 8 delle 11 frazioni disputate.

