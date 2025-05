Chi è Shane Van Aarle un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon

Shane Van Aarle è il nuovo protagonista della Juventus Next Gen, voluto da Chiellini per rinforzare la difesa. Con l'etichetta di "nuovo Van Dijk", il giovane talento promette di portare freschezza e qualità. Scopriamo la sua carriera, le caratteristiche e il retroscena del suo arrivo nella squadra bianconera. Non perdere il video di Marco Baridon!

Chi è Shane Van Aarle, un nuovo Van Dijk per la Juventus Next Gen. I retroscena del primo colpo voluto da Chiellini – VIDEO di Marco Baridon

Juventus, Van Aarle ora è ufficiale: comunicato e dettagli

Scrive msn.com: La Juventus ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione: Shane Van Aarle ( qui la sua scheda ), giovane difensore del 2006 in arrivo dall' FC Eindhoven. Un colpo in ottica futuro, che ...

Un nuovo innesto per la Next Gen, Van Aarle: "Quasi tutto fatto con la Juventus, non vedo l'ora di iniziare"

tuttojuve.com scrive: Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Shane Van Aarle, difensore centrale classe 2006, dal FC Eindhoven alla Juventus Next Gen. A confermare la ...

