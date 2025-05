Chi è Pugno il gioiello della Juve Primavera che ha già esordito in Prima Squadra | un classe 2006 da Borgaro alla conquista dei bianconeri

di Fabio Zaccaria Chi è Pugno, focus sull’attaccante scuola Borgaro classe 2006 ora in forza alla Juve Primavera: poteva essere granata ma il destino l’ha portato alla corte di Madama. Carriera, caratteristiche e identikit. Per analizzare chi è Pugno occorre tornare a quello che per ora è il momento più alto della sua carriera. Il contesto è la Juve di Motta, in emergenza totale per via di numerose defezioni. Il tecnico italo-brasiliano decide così di aggregare al gruppo 5 ragazzi della Juve Primavera. Al minuto 83 della trasferta a Lecce, Thiago Motta manda in campo un giovane classe 2006 al posto di Conceicao. Cogliendo un po’ alla sprovvista tutti, Diego Pugno fa così il suo esordio in Serie A. Qualche manciata di minuti: movimenti da attaccante vero e un fallo guadagnato, ma soprattutto cuore a mille per un sogno che si avvera nonostante poi il risultato finale della gara. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

