chi è klavdia la cantante in gara per la grecia all eurovision song contest

Klavdia è una cantante greca che ha raggiunto il successo con la partecipazione a The Voice Of Greece, dove ha raggiunto la fase finale. Klavdia chi è la cantante greca in gara all’Eurovision. Stasera vedremo l’artista in gara alla seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest in onda su Raidue a partire dalle 21, condotto da Gabriele Corsi e Big Mama, dove si esibirà con il brano Asteromata. Nata ad Aspropyrgos nel 2002, appena sedicenne si presenta alle Blind Audition di The Voice Of Greece con Roxanne dei Police, conquistando tutti e quattro i giudici, entrando nel team di Helena Paparizou, sfiorando la finalissima. Archiviata l’esperienza televisiva, si presenta sul mercato musicale con Loney Heart seguito da Charamanta, singolo certificato triplo disco di platino e Vasanizomai. Nel 2022 è selezionata dall’emittente pubblica greca ERT, tra i possibili concorrenti per l’ Eurovision ma verrà selezionato successivamente Victor Vernicos. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

