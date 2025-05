Chi è Isabella di Uomini e Donne | infanzia studi ex e grave lutto

Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne, ha conquistato il pubblico con la sua eleganza, il suo carisma e una storia personale degna di un romanzo. Dietro i suoi occhi chiari e il portamento fiero si cela un passato ricco di esperienze straordinarie, intrecci di culture, passioni e scelte coraggiose. Nell’intervista al Magazine della trasmissione, ha rivelato i retroscena più intimi della sua vita, tracciando il profilo di una donna indipendente, tenace e affamata di vita. Uomini e Donne, Isabella: un’infanzia tra Montecarlo e Sicilia. Isabella è nata da padre siciliano e madre svedese, due mondi distanti che hanno arricchito la sua identità. Cresciuta tra Montecarlo e la Sicilia, ha perso il padre all’età di otto anni, ma non si è mai lasciata abbattere. Dopo il diploma ottenuto in Francia, ha vissuto a Milano, dove ha studiato moda, e poi a Firenze. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it

