Chi è il marito di Milena Miconi Mauro Graiani | Tra alti e bassi stiamo insieme da oltre 20 anni

Mauro Graiani, marito di Milena Miconi, è un rinomato sceneggiatore e regista italiano, celebre per il suo lavoro in serie come "Don Matteo" e "Gente di mare". Insieme da oltre 20 anni, la coppia ha affrontato alti e bassi, ma il loro legame continua a crescere, intrecciando amore e passione per il mondo dello spettacolo.

Mauro Graiani è il marito di Milena Miconi ed è un importante sceneggiatore e regista italiano, autore di svariati episodi di Don Matteo, ha dato vita anche al soggetto della serie Gente di mare e della fiction Ho sposato uno sbirro e diversi altri. Tra Milena Miconi e Mauro Graiani, l'amore è diventato subito di rilievo. Dopo pochi appuntamenti, come ha raccontato Milena nel corso dell'avventura al Grande Fratello vip, è rimasta incinta della primogenita Sofia. L'uomo al quale Milena Miconi è legata da anni, il marito Mauro Graiani si è espresso così con la moglie, nel corso dell'avventura dell'attrice al Grande Fratello di Alfonso Signorini: "Eravamo dubbiosi, c'erano persone già da tempo. E poi c'era la differenza d'età, quella poteva pesare. E invece mi hai stupito. Hai sempre avuto consapevolezza di quello che stavi facendo, sei in tv, bisogna essere educati, rispettosi, è un gioco.

