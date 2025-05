Giacinta Ruspoli è nata nel 1988 dal secondo matrimonio del principe Sforza Marescotti Ruspoli, detto Lillio, con Maria Pia Giamporcaro. In passato ha più volte detto che la nobiltà legata a privilegi è un mito da sfatare, la Costituzione ha abolito i titoli e lei pensa che ogni donna può essere una principessa. Di certo non è la classica ‘principessa’, bensì una versione decisamente più moderna. Per quanto riguarda la sua carriera è diventata un avvocato dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, col tempo però ha anche trasformato la sua passione per la moda in un vero e proprio lavoro diventando anche una stilista. Giacinta Ruspoli ha ereditato dalla madre la passione per l’arte e il design, ha sempre vissuto in un ambiente elegante e le piace molto. Chi sono i genitori di Giacinta Ruspoli. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Giacinta Ruspoli, la figlia del principe Sforza e Maria Pia Giamporcaro