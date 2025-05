Chi è Giorgione l’ex veterinario diventato l’oste più famoso d’Italia

Giorgione, ex veterinario diventato l'oste più famoso d'Italia, incarna la passione per la cucina e la convivialità. A 66 anni, ha conquistato il cuore degli appassionati grazie al suo carisma sui social e il suo ruolo nella tv del Gambero Rosso. Scopriamo insieme la sua affascinante storia e la sua straordinaria avventura culinaria.

A 66 anni è uno dei personaggi del mondo della cucina più famosi dei social, protagonista della tv del Gambero Rosso. Ecco la sua storia 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Chi è Giorgione, l’ex veterinario diventato l’oste più famoso d’Italia

