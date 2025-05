Chi è BigMama la rapper conduttrice all’Eurovision 2025 | dall’esordio a Sanremo a icona body positive

Big Mama, nome d'arte di Mariana Mannone, è una talentuosa rapper originaria di Avellino, classe 2000. Dall'esordio al Festival di Sanremo nel 2024 con "La rabbia non ti basta", è diventata un'icona body positive. Nel 2025, condurrà l'Eurovision Song Contest a Basilea insieme a Gabriele Corsi, consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano e internazionale.

Big Mama, nome d'arte di Mariana Mannone è una cantante classe 2000 proveniente da Avellino. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con La rabbia non ti basta e conduce, insieme a Gabriele Corsi, l'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea su Rai 2.

