Il Lione potrebbe perdere il suo talento nel prossimo calciomercato e si parla della possibilità di un suo approdo nel nostro campionato Il campionato si avvicina alla conclusione e per le squadre è tempo di calciomercato. Le big di Serie A nei prossimi mesi dovranno andare ad individuare i profili giusti per alzare la qualità della rosa. Sono in corso i ragionamenti e c’è una opportunità importante dal Lione per rinforzare la squadra. Cherki in Serie A: annuncio improvviso (Ansa) – calciomercato.it Il club francese cambierà molto nel prossimo calciomercato ed uno dei calciatori valutati dalle squadre italiane c’è anche quello di Cherki. Il talento transalpino, nonostante un legame molto forte con l’Olympique, sembra essere destinato a lasciare per iniziare una nuova avventura e la Serie A è una opzione da tenere in considerazione. 🔗Leggi su Calciomercato.it

