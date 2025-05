Chelsea-United infiamma la Premier Amorim | Non rischio Dalot per la finale

A due giorni da Chelsea-United, Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha preso la parola in conferenza stampa 🔗Leggi su Pianetamilan.it

Manchester United ancora sconfitto, Amorim: "Imbarazzato per la nostra Premier". Ma l'Europa League può cambiare tutto

Segnala msn.com: Continua la stagione paradossale del Manchester United. I Red Devils sono in finale di Europa League per la seconda volta dopo quella vinta con Josè Mourinho nel.

