Chelsea-Manchester United il pronostico di Premier | il risveglio di Palmer per la Champions

Il match tra Chelsea e Manchester United segna una tappa cruciale in Premier League, con il risveglio di Palmer crucialmente in vista della Champions. A soli due turni dalla fine, la lotta per i posti europei si intensifica. Giovedì 16 aprile, l'attenzione si sposta su Aston Villa-Tottenham, anch'essa determinante per i destini delle squadre.

Solo due giornate al termine di una Premier League che, con titolo e retrocesse già decise, deve solo scoprire lo scacchiere definitivo della zona Europa. Le due sfide che aprono il turno, giovedì 16 aprile, sono importanti sotto questo punto di vista: si parte con Aston Villa-Tottenham, alla quale segue un super classico come Chelsea-Manchester United, in programma alle 21:15 a Stamford Bridge. Match fondamentale per i padroni di casa, in piena corsa per la prossima Champions, mentre gli ospiti hanno già la testa alla finale di Europa League. Dopo una scorsa stagione a dir poco deludente, i Blues vogliono a tutti i costi tornare nell’Europa più prestigiosa, magari aggiungendoci come ciliegina sulla torta la vittoria nella finale di Conference League contro il Betis (28 maggio). Un brutto ko però per la squadra di Maresca nello scorso turno di Premier, quello nello scontro diretto con il Newcastle, per una classifica che vedere il Chelsea 5° a 63 punti e al momento qualificato in Champions grazie al Ranking UEFA. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Chelsea-Manchester United, il pronostico di Premier: il risveglio di Palmer per la Champions

Pronostico Chelsea-Manchester United: una vittoria per la Champions

Chelsea-Manchester United: dove vederla, orario e probabili formazioni

Pronostico, Schedina Venerdì 16 Maggio: tris di gare in salsa britannica tra Premier League e Premiership

