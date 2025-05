Chelsea Arsenal Liverpool in allerta

Rodrygo potrebbe lasciare il Real Madrid questo estate, attirando l'attenzione di club del calibro di Chelsea, Arsenal e Liverpool. La notizia sta infiammando il mercato dei trasferimenti, con i top club pronti a muoversi per il talento brasiliano. Spicca l'azione di Rodrygo nel match contro il Real Betis, immortalato in una foto di Fran Santiago/Getty Images.

Notizia fresca giunta in redazione: Rodrygo va in azione per il Real Madrid contro il Real Betis (foto di Fran SantiagoGetty Images) Sembra che ci sia un crescente discorso di Rodrygo, lasciando il Real Madrid quest’estate, con il Chelsea, il Liverpool e l’Arsenal tra i suoi pretendenti. L’Internazionale del Brasile non è stato in grado di affermarsi come antipasto automatico al Bernabeu e ha spesso dovuto riempire la posizione sul lato destro. Secondo Ben Jacobs nel video clip qui sotto, Rodrygo preferirebbe giocare a sinistra e sembra che Chelsea, Liverpool e Arsenal siano in allerta per il 24enne instabile. Vedi sotto per maggiori dettagli, come dice Jacobs, non ci sono ancora stati discorsi, ma questa è una storia su cui ha sentito di piĂą . https:www.youtube.comwatch?v=revvjwj0vla Chelsea “consapevole” dell’opportunitĂ di trasferimento di Rodrygo. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea, Arsenal, Liverpool in allerta

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tonali decisivo contro il Chelsea. Pari Liverpool-Arsenal, United ancora ko

tuttosport.com scrive: Il Newcastle batte 2-0 i Blues nel 36° turno di Premier League. Finisce 2-2 tra Reds e Gunners. Brutte sconfitte casalinghe per Red Devils e Tottenham ...

Liverpool, festa rinviata: l'Arsenal pareggia contro il Crystal Palace

Da msn.com: Festa rinviata per il Liverpool di Slot, che avrebbe potuto già festeggiare la vittoria della Premier League in caso di sconfitta dell'Arsenal. I Gunners invece sono riusciti a strappare un ...

Arsenal and Chelsea chase Champions League final place as Liverpool welcome struggling rivals

Come scrive mirror.co.uk: On the home front, Tottenham Hotspur take on Liverpool ... Chelsea in a top-of-the-table tussle. The Red Devils were rocked in their bid to close the gap on the Blues and second-placed Arsenal ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cake Star - Pasticcerie in sfida : Stasera su Real Time ad Alessandria e Cagliari

Stasera sabato 13 febbraio 2021 u Real Time andiamo ad Alessandria e Cagliari. Damiano Carrara e Katia Follesa sono alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia! S04.