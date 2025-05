Che Dio ci aiuti 9 si farà le prime anticipazioni di Elena Bucaccio | “La sfida di Suor Azzurra il cast tra conferme e novità”

Che Dio ci aiuti 9 si farà, le nuove puntate della fiction con Francesca Chillemi andranno in onda nel 2027. La sceneggiatrice Elena Bucaccio, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, rivela le prime anticipazioni sulla trama della nona stagione: "La sfida di Azzurra e la fine del lutto di Lorenzo. Non si cambia un cast quando è così bello". Stasera il finale dell'ottava stagione: "Nell'ultima puntata il rilancio di una linea sentimentale che ci porteremo nei nuovi episodi". 🔗Leggi su Fanpage.it

