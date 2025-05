Che Dio ci aiuti 8 torna stasera su Rai 1 dopo la pausa forzata | cosa succederà nel finale di stagione

Ultima puntata questa sera su Rai 1 per Che Dio ci aiuti 8. Mentre Suor Azzurra e Lorenzo cercano di salvare la Casa del Sorriso, Suor Angela dovrà difendersi da un'accusa sconvolgente. Inizialmente previsto per l'8 maggio e rinviato in seguito all'elezione di Papa Leone XIV, va in onda questa sera su Rai 1 l'appuntamento finale con Che Dio ci aiuti 8. In questi ultimi due episodi di stagione, Suor Azzurra, Lorenzo e Suor Angela dovranno far fronte a situazioni difficili e dovranno compiere delle scelte importanti. Suor Angela in particolare, dovrà difendersi da un'accusa molto grave, per cui verrà addirittura arrestata. E tutto mentre la comunità della Casa del Sorriso rischia di essere smantellata. Azzura e Lorenzo in un caso di prostituzione minorile Il primo episodio trasmesso si intitola La seconda . 🔗Leggi su Movieplayer.it

