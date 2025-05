CHE DIO CI AIUTI 8 | IL GRAN FINALE DI UNA SERIE RINFRESCATA IN MANIERA IMPECCABILE

Preparati a un gran finale emozionante! Giovedì 15 maggio torna su Rai1 l'attesissima ottava stagione di "Che Dio ci aiuti", con Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra. Nell’episodio finale, "La seconda della lista", un errore del medico di Cristina porterà a eventi inaspettati e commoventi. Non perdere questo imperdibile appuntamento!

Ultimo appuntamento con l’ottava stagione di “ Che Dio ci aiuti ”, l’amatissima serie di Rai1 in onda giovedì 15 maggio in prima serata con Francesca Chillemi protagonista nei panni di Suor Azzurra. Che Dio ci aiuti – S8E19 – La seconda della lista Il medico che ha in cura Cristina informa erroneamente Azzurra sulle sue condizioni, mettendo la giovane di fronte a nuove certezze. Azzurra, Lorenzo e Suor Angela indagano su un caso di prostituzione minorile. Infine, Corrado dà a Melody una notizia che cambierà la sua vita. Che Dio ci aiuti – S8E20 – Nella mente e nel cuore Sono giorni frenetici alla Casa del Sorriso: il Tribunale deciderà presto il futuro della struttura e Suor Angela è nei guai. Cristina, costretta a correre in ospedale, riflette se tornare alla sua vecchia vita o fidarsi della nuova famiglia. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CHE DIO CI AIUTI 8: IL GRAN FINALE DI UNA SERIE RINFRESCATA IN MANIERA IMPECCABILE

Le notizie più recenti da fonti esterne

La stagione finale di Che Dio Ci Aiuti 8: anticipazioni e colpi di scena in arrivo

Come scrive ecodelcinema.com: Stasera su Rai 1 va in onda il gran finale di Che Dio Ci Aiuti 8, con Suor Azzurra che affronta sfide emotive e un caso di prostituzione minorile nella Casa del Sorriso.

“Che Dio ci aiuti 8” stasera in tv il gran finale: per salutare suor Azzurra torna anche Elena Sofia Ricci

Si legge su msn.com: Stasera in tv va in onda su Rai1 la decima e ultima puntata di "Che Dio ci aiuti 8", con il ritorno tanto atteso di suor Angela: anticipazioni ...

Che Dio ci aiuti 8 stasera su Rai 1, le anticipazioni di giovedì 15 maggio

Da gazzetta.it: Stasera su Rai 1 le ultime puntate di Che Dio Ci Aiuti 8. Scopri trama, spoiler e tutte le anticipazioni degli episodi di oggi, giovedì 15 maggio 2025.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Che Dio ci aiuti ... si farà settima stagione della serie?

La sceneggiatrice di Che Dio ci aiuti, Silvia Leuzzi, parla a Fanpage dell'ipotesi che si faccia la settima stagione della serie e commenta l'indiscrezione secondo la quale l'attore turco Can Yaman potrebbe far parte del cast.