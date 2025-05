Che Dio ci aiuti 8 dove è stata girata? Le location a Roma

Questa sera, Giovedì 15 maggio, in prima serata su Rai1, si chiude la serie Che Dio ci Aiuti 8. In onda su Rai 1 a partire dalle 21:30, gli episodi conclusivi – il diciannovesimo e il ventesimo, intitolati rispettivamente “La seconda della lista” e “Nella mente e nel cuore” – chiuderanno un capitolo intenso e ricco di sorprese, tra drammi personali, rivelazioni sconvolgenti e scelte che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti. Suor Angela nei guai: droga nella tonaca. Uno dei momenti più inaspettati del finale sarà il clamoroso fermo di Suor Angela (Elena Sofia Ricci), trovata in possesso di droga nascosta nella sua tonaca. Uno scandalo che scuote la Casa del Sorriso e mette a dura prova la fiducia nei confronti della religiosa, rientrata in scena proprio per affrontare un delicato caso di prostituzione minorile insieme ad Azzurra (Francesca Chillemi) e Lorenzo (Giovanni Scifoni). 🔗Leggi su Funweek.it