Chat con foto di sciatrici minorenni nude e fotomontaggi di Hitler allenatore di sci e atleta patteggiano

Un'indagine inquietante ha rivelato una chat in cui venivano condivise foto di sciatrici minorenni e fotomontaggi controversi, tra cui immagini di Hitler come allenatore. Questo spazio online si è trasformato in un vero e proprio sfogatoio sessista e razzista, culminando in un'azione giudiziaria con due imputati già pronti a patteggiare.

Foto di atlete minorenni nude e anche fotomontaggi di Hitler. Era uno sfogatoio sessista e razzista la chat in cui venivano riversate foto private di ragazzine e messaggi di propaganda razzista. L’indagine è già arrivata a un punto giudiziario: due imputati hanno patteggiato. Si tratta, come riporta il Corriere di Verona, dell’allenatore 36enne di una squadra di sci nordico associata alla Fisi, e un atleta 20enne. Davanti al giudice di Verona sono stati condannati una pena, rispettivamente, di un anno e tre mesi, più 6mila euro di multa, e dieci mesi di reclusione e 4mila euro di multa, per aver diffuso le immagini. Nello stesso gruppo Whatsapp finivano inoltre contenuti di incitazione all’odio razziale o al razzismo, e fotomontaggi di Hitler. Entrambi gli imputati erano accusati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

