Chamila Wijesuriya aveva paura di essere ammazzata da Emanuele De Maria le rivelazioni dei colleghi

Chamila Wijesuriya viveva nel terrore di Emanuele De Maria, come attestato dalle rivelazioni dei suoi colleghi. La donna temeva per la propria vita, sollevando interrogativi su possibili omissioni riguardo al comportamento dell'uomo. Le indagini si concentrano ora su questo inquietante contesto, cercando di capire se avrebbero potuto essere adottate precauzioni per proteggerla.

I colleghi di lavoro di Chamila Wijesuriya hanno rivelato che la donna aveva paura di Emanuele De Maria: si indaga su possibili omissioni sul comportamento 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chamila Wijesuriya "aveva paura di essere ammazzata" da Emanuele De Maria, le rivelazioni dei colleghi

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Chamila Wijesuriya “aveva paura” di Emanuele De Maria, il racconto dei colleghi di lavoro

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: Spunta un particolare non di poca importanza nell’inchiesta della procura di Milano sul caso di Emanuele De Maria. Aveva “paura di essere ammazzata da lui” Chamila Wijesuriya, la barista dell’hotel Be ...

I colleghi di Chamila Wijesuriya: “Aveva paura di De Maria, le faceva scenate ed era possessivo”

Riporta milano.repubblica.it: Secondo quanto riportato dalle persone che lavoravano nell’hotel, la donna voleva chiudere la relazione Emanuele De Maria era diventato possessivo, morboso e geloso con Chamila Wijesuriya, la cinquant ...

Caso De Maria, “Chamila temeva di essere uccisa da lui”

Segnala rainews.it: Gli inquirenti hanno sentito i colleghi dell’hotel dove lavoravano sia la vittima sia il detenuto ammesso al lavoro esterno poi suicidatosi ...