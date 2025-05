Cespugli che coprono tutto il marciapiede

In viale Fulcieri, il marciapiede è stato invaso da cespugli e polloni di tigli, come evidenziato dalla foto scattata oggi, 15 maggio. Questa situazione rende quasi impossibile il passaggio pedonale, richiedendo un intervento urgente per ripristinare la sicurezza e l'accessibilità della zona. Segnaliamo quindi la necessità di un intervento rapido da parte delle autorità competenti.

