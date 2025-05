L’Inter Primavera giocherà l’ultima giornata di campionato contro il Cesena per conquistare definitivamente il secondo posto. Di seguito la terna arbitrale del match. ARBITRO CESENA-INTER PRIMAVERA (16 maggio ore 16). Arbitro: Riccardo Tropiano (Bari). Assistenti arbitrali: Marco Munitello (Gradisca d’Isonzo), Badreddine Mamouni (Tolmezzo) Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( Cesena-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita ) © Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Cesena-Inter, Campionato Primavera 1: l’arbitro della partita