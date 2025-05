Cesena conquista i playoff di Serie B | il miracolo di Mignani

Si è chiusa col derby di Modena la stagione regolare del Cesena al suo ritorno tra i cadetti dopo il fallimento del 2018. La terza vittoria consecutiva (mai successo sinora) consegna alla truppa di Mignani la settima posizione in classifica e con essa il pass per i playoff, dopo aver messo in tasca con largo anticipo la salvezza, primo obiettivo stagionale. In un campionato che comunque ha visto salve tutte le quattro neopromosse dalla Lega Pro con eccellenti sorprese offerte dal Cavalluccio assieme alla Juve Stabia, sicuramente non pronosticate fra le protagoniste a settembre scorso. La forza del Cesena è stato il gruppo, compatto nonostante lunghi periodi critici e difficoltĂ evidenti (a dicembre e poi a marzo e ad aprile), nate in primis dall’inesperienza di gran parte dei giocatori, alcuni provenienti dal vivaio, altri stranieri alla prima esperienza in Italia con le inevitabili difficoltĂ per lingua ed ambientamento. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

