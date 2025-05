Cesena Artico | Partiti come matricole abbiamo sofferto ma ora siamo ai playoff e ora si azzera tutto

Il direttore sportivo del Cesena, Fabio Artico, riflette sulla travagliata stagione che ha visto i romagnoli partire come matricole, affrontando difficoltà, ma raggiungendo ora i playoff. Con un netto "zero a zero" per il futuro, Artico si prepara a vivere emozioni intense, pronte a dare il massimo per la squadra. Ecco le sue parole.

Le parole di Fabio Artico, direttore sportivo del Cesena, sulla stagione appena passata e i prossimi playoff che aspettano i romagnoli Il direttore sportivo del Cesena Fabio Artico ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dei prossimi playoff dei romagnoli. Di seguito le sue parole. STAGIONE – «È stato un campionato di Serie

