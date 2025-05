Cesano Maderon 14enne attraversa i binari e muore | aveva le cuffie

Tragedia a Cesano Maderno, dove un ragazzo di 14 anni ha perso la vita investito da un treno mentre attraversava i binari. L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, è avvenuto con il passaggio a livello chiuso e il giovane indossava le cuffie, rendendo impossibile l'udito del pericolo in arrivo. Una fatalità che ha scosso la comunità.

√ą accaduto ieri pomeriggio a Cesano Maderno, in provincia di Monza. La vittima ha 14 anni ed era passata sotto la sbarra con il passaggio a livello chiuso 🔗Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Cesano Maderon, 14enne attraversa i binari e muore: aveva le cuffie

